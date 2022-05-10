Минниханов поручил создать агропарк в Азнакаевском районе Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил ход посевных работ в Азнакаевском районе и дал поручение по обеспечению строительства агропарка. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Президент Татарстана посетил животноводческий комплекс ООО «Агрофирма «Азнакай» в деревне Банки-Сухояш Азнакаевского района. Он включает в себя два коровника на две тысячи голов. Там работают 95 местных жителей. Сейчас строится вторая очередь на такую же мощность. Ее планируется сдать уже в августе этого года. Проект реализуется с привлечением специального инвестиционного кредита. Руководитель фермы отметил, что для оснащения второй очереди комплекса рассматриваются альтернативные поставщики оборудования.

За последние десять лет местные фермерские хозяйства получили по национальным проектам гранты более чем на 235 миллионов рублей. Это положительно повлияло на численность поголовья в малых хозяйствах.

По программе комплексного развития сельских территорий в прошлом году Азнакаевский район получил 22,2 миллиона рублей. Эти деньги пошли на улучшение жилищных условий сельчан и благоустройство сельских территорий.

Глава района доложил, что посев ранних культур должны завершить через 2-3 дня. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, в муниципалитете активно пользуются грантами для развития хозяйств. В целом по республике в этом году выдано уже 4,5 миллиарда рублей грантов на все районы.



На встрече руководители хозяйств обратились к Минниханову с просьбой помочь в строительстве агропарка. Президент республики дал соответствующее поручение.

На бизнес-бранче «Реального времени» первый заместитель председателя правления — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев рассказал, что агропромышленный бизнес, и промышленные предприятия в перспективе выгодны. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Маргарита Головатенко