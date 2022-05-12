Минниханов назвал основной целью обеспечение стабильной работы и развития предприятий Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании по развитию республиканской промышленности, проходившем на Казанском пороховом заводе, заявил, что на сегодняшний день предприятия республики работают в условиях беспрецедентного санкционного и экономического давления. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его словам, основной целью властей на сегодня является обеспечение стабильной работы и развития предприятий. Минниханов отметил, что на федеральном и республиканском уровнях приняты меры поддержки реального сектора экономики. Он подчеркнул, что необходимо систематически доводить до предприятий действующие меры поддержки, и работа должна проводиться адресно. Однако пока эта система еще не выстроена до конца.

Также президент назвал сохранение трудовых коллективов центральной задачей для стабильной работы предприятий. Он призвал их руководство использовать меры поддержки по линии службы занятости, Минтруд Татарстана — вести мониторинг ситуации и оперативно принимать меры.

Фото: tatarstan.ru

В конце апреля на совещании в Доме правительства Татарстана Минниханов заявил, что в условиях антироссийских санкций большая роль в обеспечении устойчивости экономики отводится системообразующим предприятиям. В федеральный перечень включены 58 предприятий и организаций республики. Президент поручил отраслевым министерствам проработать план действий совместно с каждым из них для их бесперебойной работы.



Дарья Акимова