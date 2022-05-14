ТНВ: в Альметьевском районе Татарстана из-за дождей встала посевная кампания

В Альметьевском районе Татарстана из-за дождей встала посевная кампания. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В частности, она остановилась в хозяйстве Кичучат, где должны засеять 1,5 тысячи га земли — тут за два последних дня выпало 15 мм осадков. В целом дожди на юго-востоке не прекращаются со вторника.

А на севере-востоке Татарстана, в Мамадышском районе, поля стали засеивать по новой после продолжительных дождей.

На прошлой неделе сообщалось, что к весенним посевным работам приступили в 39 районах Татарстана из 43. В этом году посевные площади составят 1,8 млн га.