На освобожденных территориях ЛНР и ДНР началась посевная кампания

На освобожденных территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) началась посевная кампания. Также работы стартовали в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях Украины, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По его словам, на этих территориях налаживается мирная жизнь, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Мизинцев добавил, что с начала спецоперации освобождены значительные территории ДНР и ЛНР, полностью Херсонская область, а также часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Как отметил генерал-полковник, местные граждане, которые ранее покинули эти районы и выехали в центральные и западные регионы страны, сейчас не могут вернуться назад. Возвращению препятствуют киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований. Открываемые Россией гуманитарные коридоры блокируются.

По данным Минобороны России, неонацисты подготовили провокацию с многочисленными жертвами в городе Николаеве. Радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами установлены в микрорайоне Корабельном около Николаевского авиаремонтного завода.

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Диана Жиленкова