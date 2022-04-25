Хронология военной спецоперации: самое важное за 25 апреля

Ключевые события 61-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 61-й: срыв очередной гуманитарной операции у «Азовстали», Москва требует от США прекращения поставок оружия Киеву

По данным Министерства обороны России на 25 апреля, с начала специальной военной операции уничтожены 2 554 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 380 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 104 орудия полевой артиллерии и миномета, 570 беспилотных летательных аппаратов, 283 установки реактивных систем залпового огня, 265 зенитных ракетных комплексов, 141 самолет и 110 вертолетов.



Министерство обороны России сообщило об уничтожении на северной окраине города Кременчуга объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск. За минувшую ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 56 военных объектов Украины, а ракетные войска нанесли 19 ударов. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области.

Фото: кадр видео Минобороны России

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию опубликовал срочное заявление, касающееся гуманитарного коридора из металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. С 14:00 (мск) 25 апреля Вооруженные силы России и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратили все боевых действий. Подразделения отвели на безопасное расстояние. В качестве знака, о том, что украинская сторона фактически готова начать гуманитарную операцию вновь выбрали поднятые белые флаги по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали». В Минобороны России обратили внимание, что круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината для эвакуации гражданских лиц, которые, как утверждает Киев, якобы находятся там в подземных сооружениях, действует уже 36-е сутки, с 21 марта.

Однако киевские власти снова «цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции», заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Предлагаемым гуманитарным коридором в итоге никто не воспользовался. «С одной стороны, официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящемся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают», — обратил внимание Мизинцев.



Фото: function.mil.ru

За день высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины. Среди них оказался и штаб террористической группировки «Правый сектор»* (запрещена в РФ) в городе Новогродовка. Поражены оказались также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, четыре пункта управления и склад боеприпасов в районе Славянска ДНР.



Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шести тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, добавили в Минобороны России. Через них поставлялось иностранное вооружение и военная техника украинской группировки войск на Донбассе.



Скриншот видео Минобороны России

Село Нехотеевка Белгородской области обстреляли с украинской стороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения получили жилые постройки и частный транспорт. Никто из мирных жителей не пострадал. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села. Сегодня в Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности. Он действует до 10 мая.

В Курской области в 4 часа утра в селе Боровское расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет, а ситуация под контролем. Как и в Белгородской области, в Курской также решили продлить желтый уровень террористической опасности, введенный 11 апреля.



Президент России Владимир Путин считает странной позицию европейских и американских дипломатов, которые публично призывают «своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя». По его словам, они хотят разрушить РФ изнутри. Однако Путин уверен, что у Запада ничего не выйдет — российское общество поддерживает усилия, направленные на «безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».

Фото: kremlin.ru

Путин поручил следователям и прокурорам сформировать доказательную базу для судов, в том числе международных, «по всем преступлениям неонацистов и их пособников». Начать работу в этом направлении следует «с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине», подчеркнул глава государства.

За минувшие сутки, без участия киевских властей, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 9 285 человек, в том числе 733 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 975 234 мирных жителя, из которых 178 091 ребенок, заявили в Минобороны России. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранцев из пяти стран. В семи украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном, Мариуполе — заблокированы 76 зарубежных судов из 18 государств.



Скриншот видео Минобороны России

В селе Карловка ДНР националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища, предупредили в Минобороны России. При подрыве подтоплеными окажутся шесть населенных пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек, а после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, резервуары с химическими средствами. Как следствие, резко ухудшится санитарно-эпидемиологическая обстановка. Положение дел усугубляется недоступностью медобеспечения, отсутствием лекарств, в том числе жизненно важных, сообщили в Минобороны России.

«Мы не думаем, что прекращение огня сейчас является вариантом», — заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Оснований для такого варианта действий при спецоперации он не видит. По его мнению, прекращения огня Вооруженными силами РФ даст лишь «возможность украинским военным восстановиться» и «устроить больше провокаций на манер» событий в городе Буче. Полянский также заверил, что Россия не наносила ударов по жилым районам Одессы. Он утверждает, что это сделали ПВО Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются, они не заканчивались. «Переговорные команды с той и другой стороны существуют», — заверила она. Напомним, что делегации неоднократно встречались как очно, так и формате видео-конференц-связи.

Фото: mid.ru

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что новый пакет военной помощи Вашингтона для Украины на $800 миллионов не способствует дипломатическому урегулированию ситуации. «Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах», — заявил он. По его мнению, американцы своими действиями подливают масла в огонь. Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, добавил Антонов.

Минобороны России показало уничтоженный укрепрайон ВСУ и националистических батальонов, расположенный прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов. В домах мирных жителей они оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках создали сеть окопов и блиндажей. Погреба и жилые помещения националистами использовались как укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов, заявили в ведомстве.



Минобороны России опубликовало данные о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ. Информация о раненых и погибших предоставлена по состоянию на 29 марта 2022 года.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь». Он отметил, что по предприятию наносились серьезные удары. Однако градоначальник рассчитывает, что Металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» восстановят.

Следственный комитет России сообщил о задержании украинского военнослужащего, причастного к убийствам и сексуальному насилию в отношении мирных жителей Мариуполя. Им оказался замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ старший лейтенант Сергей Батынский. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовного делу по признакам жестокого обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Фото: sledcom.ru

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и второй месяц, с 25 марта по 24 апреля, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.



* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

