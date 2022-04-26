В Белгородской области сообщили об обстреле села Головчино со стороны Украины

Украинская сторона обстреляла в Белгородской области село Головчино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



— Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. <...> пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения, — приводит его слова RT.

Вчера сообщалось, что в Белгородской области два человека получили ранения в результате обстрела села. Мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи. Также есть разрушения жилых домов.

В воскресенье была информация о том, что на территорию села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины. Снаряд попал в поле. В результате инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений зданий не выявлено.

Маргарита Головатенко