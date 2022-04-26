Российское посольство: СМИ США начали объективнее освещать ситуацию на Украине

Ряд американских СМИ начал освещать информацию о событиях на Украине «более или менее» объективно, хоть риторика большинства изданий остается антироссийской, сообщили в посольстве России в США.



Указано, что издания приводят заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. 23 апреля он заявлял о том, что США и НАТО готовят провокации с использованием ОМУ, чтобы в последующем обвинить Россию в их применении.

— Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии, — приводит ТАСС заявление.

Риторика большинства изданий остается антироссийской. Распространяются инсинуации в русле ложных заявлений американских властей, отметили в посольстве.

Фото: realnoevremya.ru

Российский посол в Штатах Анатолий Антонов в воскресенье сообщил, что власти Вашингтона заблокировали работу российского посольства в США. Он отметил, что Bank of America закрыл счета двухгенеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке, а в адрес посольства поступают угрозы — в письмах и по телефону.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразил мнение, что действия США направлены на прекращение какого-либо диалога с Россией, что «очень опасно для всех». Шхагошев подчеркнул, что эти страны являются ядерными державами. Также политик назвал действия американских властей «сущим лицемерием».

Маргарита Головатенко