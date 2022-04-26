В Минобороны России сообщили о подготовке неонацистами провокации в Николаеве

Неонацисты подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами в украинском городе Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в микрорайоне Корабельном около Николаевского авиаремонтного завода по улице Знаменской размещены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами. Неонацисты намерены привести их в действие при массовом скоплении мирного населения и обвинить в этом российских военнослужащих.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Мизинцев предупредил Запад, что этот и другие фейки со стороны Киева, которые якобы свидетельствуют о «бесчинстве русских», в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ.

Несколько дней назад Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с применением химоружия в районе порта Одессы. По данным ведомства, киевский режим доставил в город цистерну с 10 тоннами аммиака.

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Диана Жиленкова