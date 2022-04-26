Глава Приднестровья призвал Киев расследовать произошедшие в регионе теракты
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие в регионе террористические акты.
— Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину, — приводит его слова «РИА Новости».
Красносельский допустил, что организаторы нападения намерены втянуть Приднестровье в конфликт. Однако он заверил, что этого не получится и республика сможет себя защитить.
— Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится, — добавил глава региона.
Сегодня президент Молдавии Майя Санду заявила, что попытки эскалации в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.
За последние два дня в Приднестровье произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. Например, по зданию ведомства стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее — в материале «Реального времени».
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