Глава Приднестровья призвал Киев расследовать произошедшие в регионе теракты

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие в регионе террористические акты.

— Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину, — приводит его слова «РИА Новости».

Красносельский допустил, что организаторы нападения намерены втянуть Приднестровье в конфликт. Однако он заверил, что этого не получится и республика сможет себя защитить.

Фото: пресс-служба президента ПМР

— Мы однозначно найдем всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится, — добавил глава региона.

Сегодня президент Молдавии Майя Санду заявила, что попытки эскалации в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

За последние два дня в Приднестровье произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. Например, по зданию ведомства стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова