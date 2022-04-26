Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации
Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России требует продолжить спецоперацию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Следующие этапы спецоперации необходимы после того, «что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», приводят слова Пушилина «РИА Новости».
Вчера в Министерстве госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. По данным МВД, по зданию несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета. «Реальное время» рассказывало, что известно о взрывах в Приднестровье.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, Журавлевка и Нехотеевка. В результате в селе Журавлевка мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи.
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