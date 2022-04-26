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Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации

12:14, 26.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации
Фото: denis-pushilin.ru

Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России требует продолжить спецоперацию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Следующие этапы спецоперации необходимы после того, «что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», приводят слова Пушилина «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера в Министерстве госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. По данным МВД, по зданию несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета. «Реальное время» рассказывало, что известно о взрывах в Приднестровье.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, Журавлевка и Нехотеевка. В результате в селе Журавлевка мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи.

Татьяна Леухина
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