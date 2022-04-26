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Минобороны России: за ночь авиация поразила 87 военных объектов Украины

10:51, 26.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: за ночь авиация поразила 87 военных объектов Украины
Фото: mil.ru

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшую ночь российская авиация поразила 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Конашенкова, также уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, в районе населенного пункта Рубцы ДНР — более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

Кроме того, в воздухе над населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» сбиты две украинские ракеты «Точка-У». Также в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск — два склада с боеприпасами.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны сообщили о том, что авиация поразила 82 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта и 76 районов сосредоточения живой силы и техники. Помимо этого, уничтожены четыре украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
ОбществоПроисшествия

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