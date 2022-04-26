Минобороны России: за ночь авиация поразила 87 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшую ночь российская авиация поразила 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Конашенкова, также уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, в районе населенного пункта Рубцы ДНР — более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

Кроме того, в воздухе над населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» сбиты две украинские ракеты «Точка-У». Также в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск — два склада с боеприпасами.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны сообщили о том, что авиация поразила 82 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта и 76 районов сосредоточения живой силы и техники. Помимо этого, уничтожены четыре украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска.



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Дарья Акимова