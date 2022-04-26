Минобороны России: авиация поразила еще 33 военных объекта Украины

Российская авиация поразила еще 33 военных объекта Украины, включая 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, в результате ударов уничтожены до 200 националистов и свыше 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Кроме того, поражен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как отметил Конашенков, за день высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 украинских военных объекта, в том числе 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, передает ТАСС.



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Диана Жиленкова