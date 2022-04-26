СК: 25 апреля украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов в Брянской области

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 25 апреля украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. В результате оказалась повреждена опора линии электропередач.

Фото: sledcom.ru

Также, по данным ведомства, украинские националисты напали на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино, в результате чего повреждены несколько жилых домов и построек. Также ранены два мирных жителя и разрушены дома при обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка.

Следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествий, допросили свидетелей и очевидцев. Сейчас принимаются меры к установлению причастности лиц из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности.

Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории вблизи села Отрадное в Белгородской области. Вчера губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, Журавлевка и Нехотеевка. В результате в селе Журавлевка мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи.

Татьяна Леухина