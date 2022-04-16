В Росгвардии сообщили об уничтожении диверсантов в тылу украинских националистов

Авиационная группа Росгвардии уничтожила группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Вертолетчики ведомства выполнили скрытный подлет к району огневого применения.

Отмечается, что экипажи вертолетов авиации Росгвардии ежедневно выполняют вылеты в целях выполнения служебно-боевых задач. Воздушные судна летают на малых высотах, тем самым появляется возможность легче распознавать замаскированные позиции противника.

Как отметили в ведомстве, для выполнения таких полетов необходимы предельная внимательность от всего экипажа и быстрая реакция в случае изменения обстановки, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Министерстве обороны России сообщили о предотвращении попытки националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Две ракеты комплекса «Точка-У» были сбиты в воздухе. Однако осколки одной из них упали на территорию города Новая Каховка в Херсонской области, есть пострадавшие.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова