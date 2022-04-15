Хронология военной спецоперации: самое важное за 15 апреля

Ключевые события 51-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Скриншот видео Минобороны России

День 51-й: удар по заводу на окраине Киева, предотвращение атаки ВСУ ракетами «Точка-У» по Каховской ГЭС

По данным Министерства обороны России на 15 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 224 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 123 единицы специальной военной автомобильной техники, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 457 беспилотных летательных аппаратов, 251 установка реактивных систем залпового огня, 245 зенитных ракетных комплексов, 132 самолета и 105 вертолетов.



В Министерстве обороны России проинформировали, что ночью 15 апреля по военному объекту на окраине Киева нанесет удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности и противокорабельных ракет. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — предупредили в Минобороны России.

Скриншот видео Минобороны России

При возвращении на авиабазу российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, который 14 апреля атаковал поселок Климово в Брянской области — пострадали тогда семь человек, в том числе ребенок. Вертолет ликвидировали зенитным ракетным комплексом С-400 в районе города Городня в Черниговской области.

Минобороны России доложило о предотвращении попытки киевского режима нанести ракетный удар по критически важному объекту — Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего». Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области и водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма. Утром дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», но российские средства ПВО сбили их в воздухе. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка — поврежден детский сад и жилые дома. Ранены женщина и ребенок. Им оказали первую медицинскую помощь российские военнослужащие, они госпитализированы.



Скриншот видео Минобороны России

Группировка российских войск и подразделений народной милиции ДНР полностью освободила от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, сообщили в Минобороны России. В ночь на 15 апреля Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь объектов ВСУ, в том числе пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и пункт временной дислокации украинского националистического формирования в районе Ясеновое. Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива в городе Николаеве и селе Парутино.

За 15 апреля Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили еще 10 объектов ВСУ. Уничтожены три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск в Барвенково, Краматорске и Лисичанске. Ликвидированы два места скопления военной техники и вооружения ВСУ в селе Повстанское Одесской области и Новоелизаветовке. В Парутино и Николаеве уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Срибное — пункты дислокации националистических формирований.



Минобороны России также сообщило об уничтожении на Украине до 30 польских наемников. Их отряд ликвидирован в результате нанесенного ракетными войсками удара по селу Изюмское в Харьковской области.

Киевский режим готовит провокацию, аналогичную той, что произошла на вокзале в Краматорске 8 апреля, предупредили в Минобороны России. По имеющимся данным, ВСУ намерены ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в городе Лозовая. Сделать это планируется со стороны Старомихайловки для имитации удара с подконтрольной Вооруженным силам РФ и формированиям ДНР территории. Россия обладает оперативной доказательной базой о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима, заявили в Минобороны страны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России — после провокации киевского режиме в украинской Буче, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, Минобороны Украины с целью дискредитировать российских военнослужащих распространило в западных СМИ видеозаписи из Бучи как якобы доказательство массового убийства ВС РФ мирных жителей. Однако российская армия ушла из города 30 марта, а кадры оттуда разлетелись в начале апреля.

Фото: kremlin.ru

Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факты обстрелов Белгородской области с территории Украины — ими 14 апреля подверглись села Сподарюшино и Журавлевка. В одном из них повреждены жилые дома. Один из мирных жителей получил ранение.

Кроме того, председатель СКР поручил изучить информацию из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, в котором он сообщил о якобы подготовке Киева «к войне с Россией». Следователи проанализируют публикацию «и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил о скором завершении спецоперации на Украине. По его словам, растягивать ее не планируется. Она завершится, как только Украину сделают безопасной для России и всего мира и обеспечат безопасность ядерных объектов, пояснил сенатор.

Скриншот видео Минобороны России

Кабмин Татарстана утвердил порядок осуществления единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Размер дополнительной республиканской выплаты — 2 миллиона рублей. Выплата семьям погибшим татарстанских военнослужащих будет осуществляться из средств резервного фонда кабмина РТ.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.