Вооруженные силы России уничтожили цеха бронетанкового завода в Киеве — ему больше 85 лет

Фото: скриншот видео Минобороны

Завод занимается ремонтом и модернизацией бронетехники

Министерство обороны России опубликовало новый доклад о ходе специальной военной операции на Украине. Согласно ему, были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Для этого Вооруженные силы России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.



Центральная проходная завода. Фото: ru.m.wikipedia.org

Завод был основан в 1935 году и является госпредприятием бронетанковой промышленности Украины. Осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники советского производства. В том числе завод передавал на вооружение новые бронетранспортеры. Согласно открытым данным, является одним из ключевых предприятий военной обороны Украины.

Вчера Минобороны сообщило об ударе по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» в Киеве, в результате которого уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности и противокорабельных ракет.

— Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории, — предупредили в МО РФ.

Какие еще объекты уничтожили ВС

Всего за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов:

11 районов сосредоточения украинской военной техники в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное;

два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева;

центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи на юго-востоке Полтавы;

база хранения зенитно-ракетного вооружения южнее Полтавы;

район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Гусаровка.

Авиация уничтожила 67 районов сосредоточения войск и техники Украины, а средства ПВО около Изюма сбили в воздухе украинский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили 811 объектов:

43 пункта управления подразделений украинских войск;

8 автоколонн с топливом для военной техники;

760 районов сосредоточения украинских войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.

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