За день российская авиация ликвидировала шесть украинских военных объектов

Фото: скриншот видео Минобороны России

За день российская авиация уничтожила шесть военных объектов Украины, включая две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены 10 объектов противника. В том числе ликвидированы в Барвенково, Краматорске и Лисичанске три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Кроме того, в населенных пунктах Повстанское и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены два места сосредоточения военной техники и вооружения Украины, передает ТАСС.

По данным Минобороны, сегодня российские войска предотвратили попытку националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего. В воздухе были сбиты две ракеты «Точка-У».

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова