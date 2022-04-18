«Главтатдортранс» уличили в картеле с дорожными подрядчиками на 1,2 миллиарда рублей

Речь о четырех тендерах по строительству участка Большого Казанского кольца и капремонту мостов и дорог в районах Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане с подачи Следкома обвинили ГКУ «Главтатдортранс» в картельном сговоре с дорожными подрядчиками. Претензии к ведомству связаны с четырьмя тендерами на 1,2 млрд рублей — по строительству разворотного узла на Оренбургском тракте в Казани, а также реконструкции мостов и капремонту дорог в районах республики. Примечательно, что татарстанское УФАС России завело дело, получив от СК материалы о «телефонных переговорах относительно участия и модели поведения при проведении электронных аукционов» между должностным лицом «Главтатдортранса» и сотрудниками подрядных организаций. Подробности антимонопольного скандала — в нашем материале.

СК: между ГКУ и подрядчиками шли телефонные переговоры об участии в торгах

О нарушении законодательства по госзакупкам, заказчиком которых выступает «Главтатдортранс», татарстанским антимонопольщикам сообщили из Следкома. Речь шла о четырех тендерах в пандемийном 2020 году.

Один касался капремонта автодороги Алексеевское — Высокий Колок на участке км 69+828 — км 76+000 в Алькеевском районе. Второй — строительства разворотного узла по Оренбургскому тракту в Приволжском районе Казани. Третий — реконструкции моста через реку Кандыз на дороге Казань — Оренбург — Дмитриевка — Поповка» на участке км 10+865 в Бавлинском районе. Четвертый — реконструкции моста через ручей на трассе М-7 «Волга» — Большие Ачасыры — Киреево на участке км 7+434 в Зеленодольском районе.

Заказчиком работ выступало ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» («Главтатдортранс»).



О нарушении законодательства по госзакупкам, заказчиком которых выступает «Главтатдортранс», татарстанским антимонопольщикам сообщили из Следкома. Фото: Максим Платонов

Причем, как выяснили в СК, заказчик вел телефонные переговоры с некоторыми подрядчиками об участии в этих торгах:

— Согласно материалам, представленным Следственным управлением по Республике Татарстан Следственного комитета Российской Федерации, между должностным лицом ГКУ «Главтатдортранс» и сотрудниками ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Татнефтедор», ООО «Мосты РТ» велись телефонные переговоры относительно участия и модели поведения при проведении электронных аукционов, заказчиком которых являлось ГКУ «Главтатдортранс», — сообщили в УФАС России по РТ.

Если подробнее, в торгах по ремонту дороги в Алькеевском районе участвовали три компании — ООО «Волгадорстрой», ОАО «Алексеевскдорстрой» и ООО «Татнефтедорстрой». Начальная цена госконтракта составляла 377,89 млн рублей. Первая фирма предложила выполнить работы за 377 млн рублей, вторая — за 376 млн рублей, третья — за 377,7 млн. Победителем стал «Алексеевскдорстрой», предложивший сумму на 0,5% ниже первоначальной.

Во втором и третьем случае на торгах на суммы в 45,8 и 30,1 млн рублей участвовали компании ООО «Мосты РТ», ООО «Волга-Автодор» и ОАО «Каздорстрой». Выиграла аукционы первая фирма, предложившая сумму ниже первоначальной на те же 0,5%. Соответственно, работы на разворотном узле по Оренбургскому тракту в Казани подрядчик взялся сделать за 45,6 млн рублей, а провести реконструкцию моста по дороге Казань — Оренбург — за 29,9 млн рублей.

Самый крупный контракт в 764 млн рублей — реконструкция моста через ручей на трассе М-7 «Волга» — ушел ООО «Волга-Автодор», на этот раз сумма была ниже первоначальной на 1,5%, то есть компания получила 752,6 млн рублей. Новый разворотный узел на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт, который построила компания «Волга-Автодор», выглядит, как мы и писали ранее, — примерно так.

Новый разворотный узел на выезде из Казани через Оренбургский тракт выглядит примерно так. Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Общая начальная или максимальная цена контрактов (НЦМК) составила 1,217 млрд рублей. А по итогам всех торгов ГКУ «Главтавтодортранс» заключило пять госконтрактов на сумму 1,204 млрд рублей. Два контракта были заключены с ООО «Мосты РТ» на сумму 75,5 млн рублей, один — с ОАО «Алексеевскдорстрой» на 376 мл, и еще один — с ООО «Волга-Автодор» на 752,6 млн.

Сотрудники УФАС обычно ловят участников картеля, сравнивая их заявки, поданные с одних IP- и физических адресов, электронной почты или через аффилированных лиц. А у следователей возможностей больше. Следком предоставил антимонопольщикам материалы о телефонных переговорах заказчика и участников торгов — причина, по которой записи вообще велись, в деле не указана.

Между тем закон указывает, что проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика и окончательных предложений «не допускается до выявления победителя». Соответственно, отмечается в деле УФАС по РТ, налицо нарушение ФЗ «О защите конкуренции». Так как действия «Главтатдортранса» в этих аукционах были лишь «формальной имитацией проведения конкурентной процедуры, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона».

«Мосты РТ» задействованы в стройке Большого Казанского кольца

Дело против ГКУ завели в марте, первое рассмотрение назначено на апрель. УФАС потребовало от «Главтатдортранса» не только договоры и контракты по четырем закупкам, но и все договоры, заключенные с 1 января 2020 года до 5 марта 2022 года, то есть более чем за два года.

«Главтатдортранс» ранее был госучреждением «Государственная дорожная служба при Кабинете министров РТ» (прекратило деятельность в 2004 году). Сейчас его учредитель — татарстанский Минтранс. За годы своего существования он разместил 2 570 госзакупок по 44-ФЗ на сумму 236,5 млрд рублей.

Когда компания вышла на БКК в Казани, оборот под конец 2019 года составил уже почти 2 млрд рублей. Фото: kzn.ru

Компания «Мосты РТ» принадлежит ее руководителю — предпринимателю Ринату Мухьянову. За годы существования фирма возводила путепроводы в Зеленодольске и Заинске, а с 2019 года стала генподрядчиком по Большому Казанскому кольцу (БКК), в частности, по возведению транспортной развязки. На тот момент у компании было подрядов на БКК на сумму 5,1 млрд рублей. Всего она отработала госзаказов почти на 7 млрд рублей.

Среди значимых объектов компании можно отметить отремонтированные мосты через Волгу и Свиягу на федеральной автомобильной трассе М-7 «Волга». А за пределами Татарстана — это проектирование моста через реку Кулешовка на автомобильной дороге М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, проектирование моста через ручей на автомобильной дороге М-56 «Лена» от Невера до Якутска и искусственные сооружения на автомобильной дороге федерального значения Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (граница Бахчисарайского района).

У ООО «Мосты РТ» с 2016 года благодаря портфелю госзаказов выручка росла кратными темпами: начав со 104,3 млн рублей, она пару лет увеличивалась каждый год вдвое, составив уже в 2018 году полмиллиарда рублей. А когда компания вышла на БКК в Казани, оборот под конец 2019 года составил уже почти 2 млрд рублей. 2020 год лишь на время, по-видимому, сдержал аппетиты компании из-за пандемии — выручка едва превысила те же 2 млрд рублей.

При этом, если верить отчетности «Мостов», строит компания на свои же деньги, лишь в 2018—2019 годах ее кредитный портфель включал краткосрочные займы на 435,6 млн рублей. Показательно, что до работ на Казанском кольце чистая прибыль компании плавала глубоко ниже отметки в 10 млн рублей, составляя то 5,7 млн, то 1,6 млн рублей. Именно в 2019 году прибыль выросла до 12,5 млн, а за два года взлетела в 10 раз, до 141,7 млн рублей. Правда, такого финансового потока все равно не хватило бы для самостоятельного финансирования работ на БКК, и, по-видимому, заказы оплачивались в том числе и авансовыми платежами.

Компания «Алексеевскдорстрой» — один из королей госзаказов Татарстана. Фото: Ринат Назметдинов

Компания «Алексеевскдорстрой», зарегистрированная в татарстанском пгт Алексеевское, — один из королей госзаказов Татарстана. Еще пять лет назад газета «Реальное время» выяснила, что она занимает по объемам третье место, уступая лишь компаниям «Каздорстрой» и «Татавтодор». За 2016 год, например, она получила 25 госзаказов на 3,6 млрд рублей, а в 2019 году — на 40 млрд. Среди крупных заказчиков — «Главтатдортранс» наряду с «Волго-Вятскуправтодор».

Из крупнейших заказов компании можно выделить тендер на 564 млн рублей от «Волго-Вятскуправтодора» на капремонт 15 километров трассы Казань — Оренбург — Акбулак в Татарстане и тендер на 504 млн рублей от «Главтатдортранса» на ремонт автодорог общего пользования в Татарстане, а также тендер на 310 млн рублей от того же учреждения на ремонт дорожно-уличной сети в Казани. Компания принадлежит депутату Госсовета РТ Фоату Валиеву. Компания всегда отличалась многомиллиардными оборотами, в 2020 году выручка «Алексеевскдорстроя» составила 4,7 млрд рублей, что было на 700 млн рублей больше, чем годом ранее.

Строитель Горьковского шоссе

Фирма «Волга-Автодор» (не путать с одноименной строительной компанией) до недавнего времени на дорожном рынке республики была «темной лошадкой». В рейтинге «Реального времени» по итогам 2017 года, например, она занимала лишь 81-е место по объему выручки, но характерны темпы взлета компании: за 2017 год оборот подрядчика вырос на 75%, составив в итоге 860,7 млн рублей. И хотя годом позднее показатели упали почти в два раза, к началу 2021 года компания стабильно генерировала выручку выше 1,2 млрд рублей (правда, для этого пришлось взять краткосрочный кредит на полмиллиарда). При этом у нее довольно высокая себестоимость работ, в результате чего чистая прибыль в последние годы не превышала 21—22 млн рублей.

Владеет компанией Александр Строкин, ему же принадлежит СК «Казаньспецстрой» с оборотом в 143 млн рублей и прибылью уже довольно приличной — 113,2 млн. В 2020 году компания «Казаньспецстрой» получила от казанской мэрии право аренды участка на 37 тыс. кв. м за 6,5 млн рублей — так как кроме нее на аукцион никто не заявился. А в 2021 году ООО «Волга-Автордор» получило контракт на оказание услуг по реконструкции дороги к казанскому ЖК «Салават купере» за 1,16 млн рублей, заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс».

Право возводить участок до будущего поселка «Серебряный бор» за 492,5 млн рублей выиграло ООО «Волга-Автодор». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Годом ранее в Казани определился победитель аукциона ГКУ «Главтатдортранс» на строительство пускового комплекса первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе длиной 1,5 километра. Право возводить участок до будущего поселка «Серебряный бор» за 492,5 млн рублей выиграло ООО «Волга-Автодор», предложившее цену на 1,5 млн меньше, чем конкурент — ООО «Казаньдорстрой». За восемь месяцев подрядчик должен был проложить первые полтора километра 6,2-километровой четырехполосной трассы (с тротуарами и благоустройством) шириной 35 метров.

Как писала тогда газета «Реальное время», проект дороги-дублера Горьковского шоссе воплощают компании, тесно сотрудничающие с ГКУ «Главтатдортранс». Только с ноября 2015 года ГКУ заключило с фирмой «Волга-Автодор» 23 контракта более чем на 2,95 млрд рублей. В числе прочего компания выиграла и тендер на 1,6 млрд рублей на строительство второй и третьей очереди первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор». Всего в аукционе приняли участие две компании — «Волга-Автодор» и «СК Волга-Автодор».

В прошлом году ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. Две компании с похожим названием существуют на одном татарстанском рынке дорожного строительства, но практически не связаны между собой — данные системы «СПАРК-Интерфакс» подтверждают лишь членство в одной и той же СРО, лизинг в одних и тех же компаниях, ну и общих госзаказчиков, связи же через руководство или собственников не прослеживаются.

«Татнефтедор», который формально не получил ни одного контракта по четырем вышеупомянутым тендерам, входит в структуры «Таграс-Холдинга», близкой к экс-руководителю «Татнефти» Шафагату Тахаутдинову — «Таграс» из-за колебания нефтяных котировок потерял за два года до 20% выручки. Но выручка «Татнефтедора» в последние годы стабильно колеблется в районе 3—4 млрд рублей, хотя из-за высокой себестоимости работ чистая прибыль не превышает 270—338 млн рублей. ООО «Татнефтедор» сработало примерно на уровне 2020 года, выручка составила 4 млрд рублей. Интересно, что в феврале этого года, подводя итоги, глава «Таграса» призвал руководство «Татнефтедора» активнее участвовать в крупных дорожных проектах.

Газета «Реальное время» направила запросы в ГКУ «Главтатдортранс» и всем упомянутым в деле УФАС дорожным компаниям. На момент публикации комментарии не поступили, ответы будут опубликованы по получении.