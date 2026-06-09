В Американской торговой палате сообщили об «осторожном интересе» бизнеса к российскому рынку

По мере роста числа обращений возникла необходимость систематизировать консультационную поддержку

Фото: Динар Фатыхов

В Американской торговой палате в России создали консультативный отдел для работы с запросами иностранных компаний, которые рассматривают возможность возвращения на российский рынок, сообщает РБК.

В палате сообщили, что после смены администрации США в январе 2025 года со стороны ранее ушедших компаний появился осторожный интерес к возобновлению деятельности в России. По мере роста числа обращений возникла необходимость систематизировать консультационную поддержку.

Новый отдел будет помогать компаниям находить профильных экспертов среди членов палаты, включая юридические и консалтинговые организации, обладающие опытом по вопросам возвращения бизнеса на российский рынок.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что возможность возвращения в Россию изучают некоторые западные компании, работающие в энергетической, технологической и авиационной отраслях. При этом он отметил, что для реализации таких планов необходимо урегулирование конфликта на Украине.

Наталья Жирнова