В Американской торговой палате сообщили об «осторожном интересе» бизнеса к российскому рынку
По мере роста числа обращений возникла необходимость систематизировать консультационную поддержку
В Американской торговой палате в России создали консультативный отдел для работы с запросами иностранных компаний, которые рассматривают возможность возвращения на российский рынок, сообщает РБК.
В палате сообщили, что после смены администрации США в январе 2025 года со стороны ранее ушедших компаний появился осторожный интерес к возобновлению деятельности в России. По мере роста числа обращений возникла необходимость систематизировать консультационную поддержку.
Новый отдел будет помогать компаниям находить профильных экспертов среди членов палаты, включая юридические и консалтинговые организации, обладающие опытом по вопросам возвращения бизнеса на российский рынок.
Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что возможность возвращения в Россию изучают некоторые западные компании, работающие в энергетической, технологической и авиационной отраслях. При этом он отметил, что для реализации таких планов необходимо урегулирование конфликта на Украине.
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