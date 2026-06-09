Заимствования российских компаний и банков через облигации приблизились к 1 трлн рублей в мае

Рост обеспечили несколько крупных сделок, при этом основной вклад внесли компании реального сектора экономики

Фото: Артем Дергунов

В мае 2026 года корпоративные заемщики заметно увеличили активность на рынке облигаций, привлекая почти 1 трлн рублей, сообщает «Ъ». По данным Cbonds, объем размещений составил более 973 млрд рублей, что стало рекордом для этого месяца за все время наблюдений и на 27% превысило показатель апреля.

Рост обеспечили несколько крупных сделок, при этом основной вклад внесли компании реального сектора экономики. На них пришлось около 61,5% общего объема размещений. Финансовый сектор, включая банки, обеспечил примерно 16,5%, еще более 22% пришлись на институты развития.

Одновременно компании много погашали старых долгов — около 894 млрд рублей. Это заставило бизнес снова выходить на рынок за новыми займами, а у инвесторов появилось больше свободных денег.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чаще всего компании выпускали облигации с переменной ставкой, которые пользуются спросом у банков. Таких размещений было 11 на сумму более 410 млрд рублей. Также компании продолжили выпускать облигации в валюте, но их стало меньше, чем в апреле. Минфин тоже разместил облигации в юанях на 15 млрд.

Эксперты отмечают, что традиционного снижения активности в летний период может не произойти из-за потребностей компаний в рефинансировании и сохранения спроса со стороны инвесторов, однако динамика рынка будет зависеть в том числе от решений регулятора по ключевой ставке.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска оценил потери бюджета от укрепления рубля в 6 трлн рублей.

Наталья Жирнова