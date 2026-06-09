Регионам могут перенести выплаты по бюджетным кредитам до 2030 года

Речь идет о задолженности, которая не подпадает под действующую программу списания двух третей региональных долгов по бюджетным кредитам

Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о дополнительных мерах поддержки региональных бюджетов. Документ предусматривает перенос срока погашения части бюджетных кредитов субъектов РФ с 2026 на 2030 год, сообщает «Ъ».

Речь идет о задолженности, которая не подпадает под действующую программу списания двух третей региональных долгов по бюджетным кредитам. По оценке Минфина, объем таких обязательств превышает 100 млрд рублей. Предполагается, что отсрочка позволит регионам направить высвобожденные средства на решение приоритетных задач.

Законопроект также предусматривает проведение эксперимента по выдаче регионам краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% годовых. Такие займы будут предоставляться сроком до одного месяца для покрытия временных кассовых разрывов и должны снизить потребность субъектов в более дорогих банковских кредитах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, документ переносит срок введения технологического сбора для производителей и импортеров электронной компонентной базы и содержащей ее продукции с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Еще одной инициативой станет расширение применения цифрового рубля в бюджетном процессе, включая возможность использования средств резервного фонда с его применением.

Напомним, что правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 37,5 млрд рублей Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям. Об этом на совещании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Наталья Жирнова