Мишустин: «В 2025 году госбюджет исполнен в рамках запланированных параметров»

Приоритетные направления исполнения бюджета включали демографические вопросы

В 2025 году федеральный бюджет был выполнен в соответствии с запланированными показателями. Так, общие доходы бюджета превысили 37 триллионов рублей. Более 75% доходов бюджета составил ненефтегазовый сектор. К числу эффективных отраслей относятся промышленность, услуги, сельское хозяйство, программное обеспечение, образование и здравоохранение. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании.

Приоритетные направления исполнения бюджета включали демографические вопросы, развитие экономики предложения, усиление технологической независимости, повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий, а также расширение собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры.

— Все эти цели стали основой государственных программ. Средний уровень достижения их показателей приблизился к 100%. Высокие результаты отмечены в программах, направленных на обеспечение доступного и комфортного жилья, комплексное развитие сельских территорий, а также в области образования и социальных программ, которые имеют безусловный приоритет для правительства, — отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом.

Никита Егоров