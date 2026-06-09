В Госдуму внесли законопроект о заморозке порога по НДС для малого бизнеса

Авторы законопроекта заявляют, что мера направлена на поддержку предпринимателей и сохранение стабильных условий работы для сектора малого и среднего бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сохранить действующий порог выручки для малого и среднего бизнеса при применении упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС. Речь идет о сохранении текущего уровня, который позволяет компаниям не переходить на НДС при достижении установленного объема доходов.

Сейчас порог составляет 20 млн рублей годовой выручки. Ранее планировалось его поэтапное снижение до 15 млн рублей с 2027 года и до 10 млн рублей с 2028 года. Однако против такого ужесточения выступили деловые объединения, включая РСПП, «Опору России» и Торгово-промышленную палату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта заявляют, что мера направлена на поддержку предпринимателей и сохранение стабильных условий работы для сектора малого и среднего бизнеса. По их словам, решение позволит снизить административную нагрузку и поддержать развитие предпринимательской активности.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что власти могут отказаться от дальнейшего снижения порога доходов для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения.



Наталья Жирнова