ЦБ ожидает рост денежной массы на 5–10% в 2026 году

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что россияне продолжают пользоваться наличными не только для повседневных расчетов, но и на случай сбоев в работе электронных платежей

Фото: Артем Дергунов

Объем наличных денег в обращении с начала 2026 года вырос сильнее, чем за тот же период в 2024 и 2025 годах. Однако такая ситуация не является необычной. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, доля наличных денег в общей денежной массе увеличилась незначительно — с 14% год назад до 14,4% сейчас. При этом показатель остается ниже уровня конца 2024 года.

Заботкин отметил, что россияне продолжают пользоваться наличными не только для повседневных расчетов, но и на случай сбоев в работе электронных платежей. Иногда в магазинах и кафе невозможно расплатиться картой из-за проблем с мобильным интернетом или платежными терминалами.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что часть наличных используется в теневой экономике. Однако, по его словам, рост объема наличности не означает увеличение теневого сектора. Скорее наоборот, расширение теневой экономики приводит к росту спроса на наличные деньги.

В ЦБ добавили, что увеличение объема наличных в обращении является нормальным процессом и связано с ростом экономики. По прогнозу Банка России, в 2026 году денежная масса увеличится на 5–10%.

В мае объем выдачи кредитов наличными в России достиг максимума с августа 2024 года.



Наталья Жирнова