Компания «Казаньспецстрой» получила от мэрии право аренды участка на 37 тысяч кв. м

Мэрия Казани признала несостоявшимся аукцион на право аренды земельного участка на улице Северо-Западной площадью 37,5 тысячи кв. м. Единственным участником торгов стало ООО «Казаньспецстрой».

С этой компанией и будет заключен контракт. Годовая стоимость арены составит 6,5 млн рублей, следует из материалов мэрии Казани.

Судя по кадастровой карте участок примыкает к уже занятым промышленными объектами землям. Рядом расположена Казанская кустовая база «дочки» «Газпрома».

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Из открытых источников следует, что ООО «Казаньспецстрой» зарегистрировано в Казани в 2006 году. Директором и владельцем компании числится Александр Строкин. Выручка за 2018 год оценивается в 25 млн рублей, за 2019 год — в 34,2 млн. Прибыль за тот же период подскочила с 0,5 млн рублей до 9,7 млн.

В качестве основного вида деятельности компании указано «Строительство жилых и нежилых зданий». Размер уставного капитала составляет 10 тысяч рублей.