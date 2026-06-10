Путин заявил о наличии определенной инвестиционной сдержанности в стране
Тенденция связана с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии в стране инвестиционной паузы, однако отметил наличие определенной инвестсдержанности.
— Инвестиционный процесс продолжается, и по большому счету можно говорить о сдержанности в инвестициях, что вполне объяснимо, так как это связано с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации и мерами, которые принимают экономические и финансовые власти, — отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он добавил, что меры, принимаемые правительством для снижения инфляции, влияют на темпы экономического роста и уровень инвестиционной активности.
Ранее Путин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на фоне низкой инфляции.
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