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Путин заявил о наличии определенной инвестиционной сдержанности в стране

18:21, 10.06.2026

Тенденция связана с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации

Путин заявил о наличии определенной инвестиционной сдержанности в стране
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии в стране инвестиционной паузы, однако отметил наличие определенной инвестсдержанности.

— Инвестиционный процесс продолжается, и по большому счету можно говорить о сдержанности в инвестициях, что вполне объяснимо, так как это связано с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации и мерами, которые принимают экономические и финансовые власти, — отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.

Он добавил, что меры, принимаемые правительством для снижения инфляции, влияют на темпы экономического роста и уровень инвестиционной активности.

Ранее Путин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на фоне низкой инфляции.

Никита Егоров

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