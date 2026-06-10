Путин заявил о наличии определенной инвестиционной сдержанности в стране

Тенденция связана с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии в стране инвестиционной паузы, однако отметил наличие определенной инвестсдержанности.

— Инвестиционный процесс продолжается, и по большому счету можно говорить о сдержанности в инвестициях, что вполне объяснимо, так как это связано с проблемами, касающимися макроэкономической ситуации и мерами, которые принимают экономические и финансовые власти, — отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.

Он добавил, что меры, принимаемые правительством для снижения инфляции, влияют на темпы экономического роста и уровень инвестиционной активности.

Ранее Путин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на фоне низкой инфляции.

Никита Егоров