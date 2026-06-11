Песков прокомментировал состояние здоровья главы ЦБ России Набиуллиной
Пресс-секретарь президента считает, что болезнь главы регулятора — это не причина для различных теорий заговора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на важных мероприятиях и ее больничный, заявив, что это не должно вызывать теории заговора.
— Я не считаю, что правильным является обсуждение здоровья людей, — отметил он в ответ на вопрос о том, что Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум и ряд других событий, находясь на больничном уже вторую неделю.
Песков выразил свои пожелания скорейшего выздоровления Набиуллиной.
— Люди могут болеть, в этом нет ничего необычного. Это не должно служить причиной для различных теорий заговора, — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что банковский сектор России остается устойчивым.
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