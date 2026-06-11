Песков прокомментировал состояние здоровья главы ЦБ России Набиуллиной

Пресс-секретарь президента считает, что болезнь главы регулятора — это не причина для различных теорий заговора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на важных мероприятиях и ее больничный, заявив, что это не должно вызывать теории заговора.

— Я не считаю, что правильным является обсуждение здоровья людей, — отметил он в ответ на вопрос о том, что Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум и ряд других событий, находясь на больничном уже вторую неделю.

Песков выразил свои пожелания скорейшего выздоровления Набиуллиной.

— Люди могут болеть, в этом нет ничего необычного. Это не должно служить причиной для различных теорий заговора, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что банковский сектор России остается устойчивым.

Никита Егоров