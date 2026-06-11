Пашинян назвал возможное повышение Россией цены на газ нарушением договора

Армянские власти рассматривают все возможные сценарии и намерены обсуждать любые проблемы с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что увеличение цен на газ со стороны России будет считаться нарушением действующего договора. 27 мая Министерство иностранных дел РФ передало через посольство в Ереване письмо, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона может в одностороннем порядке приостановить или отменить соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

— Что касается цен на газ, у нас есть долгосрочный договор, и мне трудно представить, как одна из сторон может отказаться от него. Это было бы недоговорным поведением, — отметил Пашинян, комментируя возможность повышения цен на российский газ.

Он также подчеркнул, что армянские власти рассматривают все возможные сценарии и намерены обсуждать любые проблемы с Россией в «братской и дружеской атмосфере, без полемики и нервозности».

— Я знаком с президентом РФ много лет. Он рациональный человек, опирающийся на факты. Если у них есть какие-либо опасения, мы постараемся терпеливо их развеять, — добавил премьер-министр.

Ранее Пашинян утверждал, что цена на российский газ не может вырасти для Армении, так как между странами существует соответствующее соглашение. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что в договоре прописаны не только цены на газ, но и обязательства обеих сторон. Также президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля подчеркивал, что нахождение Армении в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно.

Никита Егоров