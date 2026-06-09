Дерипаска оценил потери бюджета от укрепления рубля в 6 трлн рублей

По его оценке, происходящее приводит к снижению конкурентоспособности российских компаний, а также к существенным бюджетным потерям и росту давления на бизнес

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что укрепление рубля к доллару оказывает негативное влияние на российскую экономику.

По его оценке, происходящее приводит к снижению конкурентоспособности российских компаний, а также к существенным бюджетным потерям и росту давления на бизнес. Он утверждает, что совокупные потери бюджета могут достигать 6 трлн рублей, а под риском оказываются сотни тысяч предприятий и около 3 млн рабочих мест.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Дерипаска также отметил, что на фоне высокой долговой нагрузки и бюджетного дефицита в США в мировой экономике в целом сохраняется тенденция к ослаблению национальных валют крупных экономик-экспортеров. В качестве примера он сослался на оценки отдельных инвесторов о значительном дефиците бюджета США и высоком уровне государственного долга.

Три года назад миллиардер Дерипаска заявил, что доллар перестанет быть доминирующей валютой к 2028 году. Он отметил, что еще пять — семь лет назад гегемония американской валюты в мировых расчетах и финансовых операциях казалась абсолютно незыблемой.

Наталья Жирнова