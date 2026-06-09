Спрос на первые в России инструменты исламского банкинга в 2,5 раза превысил предложение

От розничных инвесторов пришло более 5,3 тыс. заявок

Фото: Максим Платонов

Спрос на облигации сукук аль‑мудараба — первые в России инструменты исламского банкинга — в 2,5 раза превысил предложение. Об этом сообщили в пресс-службе Казаньфорума.

— Объем выпуска составил 3,5 млрд рублей со сроком обращения два года и расчетной доходностью на уровне 15,35%. При этом совокупный спрос на облигации достиг более 9,3 млрд рублей, — говорится в публикации.

От розничных инвесторов пришло более 5,3 тыс. заявок. Среди участников размещения — банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также зарубежные партнеры из дружественных стран.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расчеты по выпуску пройдут сегодня на Московской бирже.

Напомним, Книга заявок переподписывалась дважды, так как участники подали предложения более чем на 9,3 млрд рублей, сообщила госкорпорация. Привлеченные средства направят на строительство корпуса промпарка «Северные ворота», а выплаты держателям ценных бумаг будут осуществляться с вознаграждения подрядчика АО «Алабуга Девелопмент» по этому контракту. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина