В США оспорили введенный Трампом сбор $100 тысяч за рабочие визы

Суд пришел к выводу, что исполнительная власть превысила полномочия, фактически установив обязательный платеж без одобрения Конгресса

Федеральный окружной судья в Бостоне Лео Сорокин признал недействительным ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов за визу H-1B, которая позволяет американским компаниям нанимать иностранных специалистов. Решение было принято по иску 20 генеральных прокуроров штатов к администрации президента США, сообщает Reuters.

Сбор был введен в сентябре 2025 года при администрации Дональда Трампа. Суд пришел к выводу, что исполнительная власть превысила полномочия, фактически установив обязательный платеж без одобрения Конгресса. До этого оформление визы H-1B обходилось работодателям в среднем от $2 до 5 тысяч.

Программа H-1B предусматривает ежегодную выдачу до 85 тысяч виз сроком до шести лет. По данным Службы гражданства и иммиграции США, за первые два месяца 2026 года было зафиксировано лишь 85 платежей по новому тарифу.

Администрация президента США заявила о намерении обжаловать судебное решение. Ранее Дональд Трамп объяснял введение сбора тем, что программа H-1B якобы приводит к замещению американских работников, а в администрации подчеркивали необходимость стимулировать найм и обучение местных специалистов вместо привлечения иностранной рабочей силы.

Напомним, что США планируют пошлины для 60 стран за использование принудительного труда при создании товаров.

Наталья Жирнова