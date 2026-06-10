Путин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на фоне низкой инфляции
По словам президента, инфляция составляет уже пять с небольшим процентов
Центробанк РФ может в дальнейшем снизить ключевую ставку на фоне успехов в борьбе с инфляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
— Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов, — заметил президент. — Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров.
Он также отметил, что ключевая ставка регулятора будет отражаться на курсе валют.
Ранее экономисты повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год.
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