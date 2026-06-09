Минтруд предложил направлять материнский капитал в первую очередь на жилье

Если в 2020 году на покупку жилья его направляли в 58,5% случаев, то в 2025 году — уже 26,4%, а в начале 2026 года — 18,8%

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд России предложил изменить правила использования материнского капитала и в первую очередь направлять его на покупку жилья. Соответствующие предложения направлены в правительство, сообщает специализирующееся на теме строительства издание «Московская перспектива».

В ведомстве отмечают, что все меньше семей используют маткапитал для улучшения жилищных условий. Если в 2020 году на покупку жилья его направляли в 58,5% случаев, то в 2025 году — уже 26,4%, а в начале 2026 года — 18,8%. При этом все чаще деньги идут на текущие расходы, например ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. По данным Минтруда, доля таких случаев выросла с 24,5% в 2020 году до 42,8% в 2025 году.

Также отмечается, что около четверти сделок с жильем в 2026 году проходят с использованием маткапитала. Чаще всего его применяют в семейной ипотеке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минтруд предлагает изменить систему и сделать покупку жилья основным направлением использования материнского капитала. Также обсуждается изменение условий семейной ипотеки — снижение ставки при рождении каждого следующего ребенка и увеличение суммы кредита для семей с двумя и более детьми.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 миллион рублей.

Наталья Жирнова