Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Запрет будет действовать до тех пор, пока не разработают алгоритм обеспечения безопасности и прослеживаемости поставляемых товаров

Фото: Динар Фатыхов

С 12 июня 2026 года Россельхознадзор вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции, происходящей из Армении и отправляемой через нее в другие государства — члены ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба ведомства, этот запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан четкий алгоритм обеспечения безопасности и прослеживаемости поставляемых товаров.

Такое решение принято в связи с постоянными выявлениями карантинных объектов. С начала мая этого года Россельхознадзор уже поэтапно ограничил ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции и неоднократно информировал армянскую сторону о нарушениях в поставках.

На данный момент продолжаются случаи обнаружения карантинных объектов: в июне было зафиксировано три случая заражения капровым жуком в орехах, сушеных персиках и сушеных томатах, поступивших из Армении.

В сообщении Россельхознадзора подчеркивается, что неэффективная работа армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное состояние России и ЕАЭС.

15 мая Россельхознадзор объявил о планах провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых были ранее приостановлены из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции. 22 мая было введено ограничение на ввоз цветочной продукции. После проводимых проверок совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении для двух предприятий ограничения были сняты, остальные предприятия все еще находятся на стадии проверки.

30 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Решение основано на участившихся случаях нарушений при поставках плодоовощной продукции. С 2 июня были ограничены поставки косточковых плодов, таких как вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и виноград. С 3 июня также введены временные ограничения на ввоз семечковых плодов (яблок и груш), баклажанов, картофеля и сухофруктов.

На Россию приходится более 90% экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал маловероятным повышение цены на российский газ.

Никита Егоров