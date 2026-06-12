На работу Центра городской трансформации Казани направят 38,9 млн рублей

Средства направят на развитие информационных систем и городской инфраструктуры, а также на административное обеспечение и управление проектами

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвердили нормативные затраты на деятельность МБУ «Центр городской трансформации» на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовых актов Татарстана.

Согласно документу, общий объем финансирования учреждения составит 38,9 млн рублей. Средства направят на развитие информационных систем и городской инфраструктуры, а также на административное обеспечение и управление проектами.

На развитие информационных систем и инфраструктурных решений предусмотрено 28,6 млн рублей, еще 10,3 млн рублей направят на обеспечение деятельности учреждения и реализацию проектов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Центр городской трансформации» занимается развитием цифровых решений и внедрением информационных систем в процессы управления городом. В феврале завершился конкурсный отбор кандидатов в МБУ «Центр городской трансформации». Конкурс собрал рекордные 790 заявок из России и зарубежья.



Наталья Жирнова