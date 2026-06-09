В Татарстане исполнение нацпроектов достигло 32% от годового плана

На их реализацию направлено уже 17,2 млрд рублей из предусмотренных на год 53,8 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2026 года исполнение расходов по национальным проектам составило 32% от годового плана. На их реализацию направлено 17,2 млрд рублей из предусмотренных на год 53,8 млрд рублей.

Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», финансирование которого освоено на 100%. По проекту «Молодежь и дети» показатель достиг 45%, по проекту «Семья» — 40%.

Самый низкий уровень исполнения среди крупнейших направлений отмечен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», где освоено 17% от предусмотренных на год средств.

Всего в 2026 году в Татарстане реализуются 11 национальных проектов. На их финансирование предусмотрено 53,8 млрд рублей, в том числе 28,8 млрд рублей из федерального бюджета и 25 млрд рублей из бюджета республики.

Напомним, что, по предварительным данным, на 1 июня исполнение расходов федерального бюджета России на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана. Меньше чем за 35% выполнены нацпроекты «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Технологическое обеспечение биоэкономики», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и др.

Наталья Жирнова