Строительством второй и третьей очереди дороги-дублера Горьковского шоссе займется «Волга-Автодор»

Фото: миндортранс РТ

Тендер на 1,6 млрд рублей на строительство второй и третьей очереди первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе — от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор» — выиграла компания «Волга-Автодор», следует из данных портала госзакупок.

Аукцион в начале марта разместил «Главтатдортранс». Заявки на участие в торгах принимались до 29 марта. Победитель был определен вчера. Всего в аукционе приняли участие две компании: «Волга-Автодор» и «СК Волга-Автодор».



По проекту общая протяженность дороги от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор» составит 6,2 км, а второго этапа — 4,7 км. Расчетная скорость движения — 70 км/ч. Трасса будет четырехполосной, с тротуарами и велодорожкой шириной в 3,5 м.

Источник: исполком Казани

Как ранее выяснило «Реальное время», в рамках стройки дороги-дублера Горьковского шоссе предполагается провести вырубку леса, засыпку оврага, разбор жилых и нежилых зданий, причем в зону отвода земель попали не только дачи и сады, как сообщалось ранее, но и несколько частных домовладений, пруд Адмиралтейский, база МВД и другие объекты. Подробнее — в нашем материале.



Татьяна Демина