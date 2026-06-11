В Татарстане за неделю сильнее всего подорожали овощи

Еще зафиксирован рост цен на мороженую рыбу и охлажденную курицу

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю сильнее всего подорожали огурцы. Эти овощи выросли в цене на 20%, до 130,46 рубля за 1 кг, следует из данных Татарстанстата.

Также в республике за аналогичный период стали дороже морковь (+4,69%, до 46,92 рубля за 1 кг), капуста (+3,64%, до 44,38 рубля), картофель (+3,68%, до 48,27 рубля).

Еще в Татарстане зафиксирован рост цен на мороженую рыбу (+3,37%, до 334,83 рубля за 1 кг) и охлажденную курицу (+1,22%, до 204,95 рубля за килограмм).

При этом в регионе за аналогичный период сильнее всего подешевели помидоры (-2,07%, до 176,53 рубля).

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что обучение в вузах в 2026 году подорожает меньше чем на 11%.

Никита Егоров