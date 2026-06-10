Экономисты повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год

Также эксперты спрогнозировали курс доллара и ключевую ставку до 2027-го

Фото: Айдар Раманкулов

Аналитики понизили прогноз роста ВВП России на 2026 год с 1% до 0,7%, а инфляции — до 5,3% с 5,5%. Такие данные следуют из опроса, проведенного Банком России.

Ожидания по средней ключевой процентной ставке на 2026 год остались неизменными и составляют 14,1%. В 2027 году ключевая ставка прогнозируется на уровне 10,6%, в 2028-м — 9%, а в 2029 году — 8,1%.

Прогноз цены на нефть для целей налогообложения на 2026 год был повышен с 65 до 70 долларов за баррель, а на 2027 год — сохранен на уровне 60 долларов за баррель.

Также экономисты прогнозируют укрепление рубля: в 2026 году доллар будет стоить 78,1 рубля, в 2027 году — 86,2 рубля.

Прогноз роста ВВП на 2027 год остался на уровне 1,5%, на 2028 год он снижен до 1,7% (ранее — 1,8%), а на 2029 год (новый прогноз) — до 1,8%.

Ожидания по инфляции в среднесрочной перспективе не изменились: в 2027 году — 4,4%, в 2028 и 2029 годах — целевые 4%.



Опрос проводился с 5 по 9 июня 2026 года и охватил 31 экономиста из различных организаций.

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Никита Егоров