Эксперт объяснил, почему россияне не ощущают роста экономики

При этом рост промпроизводства вносит определенный вклад в стабилизацию ситуации

Фото: Артем Дергунов

Текущие темпы роста промышленного производства в значительной мере опираются на военный сектор: производства получают военные заказы, создают рабочие места и так далее. Именно поэтому обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, хотя определенный вклад в стабилизацию ситуации присутствует. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 6,8%, Республике Северная Осетия — Алания — на 19,7%, а в Псковской и Амурской областях — на 15,6%.

При этом экономист отметил, что для экономики важнее рост ВВП в целом.

— Важно, чтобы «все колеса и все шестеренки крутились», прежде всего развивался частный бизнес. Он, конечно, тоже затрагивает промпроизводство, но именно частного характера. Вот тогда будет действительно реальный рост экономики, не на 1% ВВП, а более существенно. Именно тогда это будет более зримо и ощутимо отражаться на жизни населения, — резюмировал Беляев.

Подробнее о том, на что влияет ИПП, с чем связан его рост и при чем здесь бюджет регионов, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров