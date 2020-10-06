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Подземную петлю на Оренбургском тракте построит «Волга-Автодор»

16:06, 06.10.2020
Подземную петлю на Оренбургском тракте построит «Волга-Автодор»
Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Новый разворотный узел на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт построит компания «Волга-Автодор». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Строительство подземной петли обойдется компании в 752,6 млн рублей.

В аукционе приняли участие две компании: «Волга-Автодор» и «Мосты республики Татарстан». Начальная цена контракта составила 764 млн рублей.

Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Согласно документации тендера, работы по строительству петли должны завершиться к концу 2021 года.

В августе «Волга-Автодор» выиграла тендер на строительство автодороги от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе Казани за 497,5 млн рублей.

Общество Татарстан
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