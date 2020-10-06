Подземную петлю на Оренбургском тракте построит «Волга-Автодор»

Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Новый разворотный узел на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт построит компания «Волга-Автодор». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Строительство подземной петли обойдется компании в 752,6 млн рублей.

В аукционе приняли участие две компании: «Волга-Автодор» и «Мосты республики Татарстан». Начальная цена контракта составила 764 млн рублей.

Фото: документы тендера ГКУ «Главтатдортранс»

Согласно документации тендера, работы по строительству петли должны завершиться к концу 2021 года.



В августе «Волга-Автодор» выиграла тендер на строительство автодороги от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе Казани за 497,5 млн рублей.

