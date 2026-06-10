Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год
Он был принят Госсоветом РТ 8 июня
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год. Документ опубликован на сайте главы республики. 8 июня закон был принят Госсоветом РТ.
Согласно документу, в доходную часть республиканского бюджета поступило 605,1 млрд рублей, расходная часть исполнена в сумме 605,4 млрд рублей, а дефицит составил 251,4 млн рублей.
— По доходам мы на четвертом месте в России. А ведь раньше было пятое-шестое место! Это говорит о том, что те предприятия и та экономическая политика, которую проводит руководство республики, позволили нам получить доходы в запланированном объеме, — заметил на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам глава ведомства Леонид Якунин.
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