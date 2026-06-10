Новости экономики

02:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год

12:26, 10.06.2026

Он был принят Госсоветом РТ 8 июня

Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год. Документ опубликован на сайте главы республики. 8 июня закон был принят Госсоветом РТ.

Согласно документу, в доходную часть республиканского бюджета поступило 605,1 млрд рублей, расходная часть исполнена в сумме 605,4 млрд рублей, а дефицит составил 251,4 млн рублей.

— По доходам мы на четвертом месте в России. А ведь раньше было пятое-шестое место! Это говорит о том, что те предприятия и та экономическая политика, которую проводит руководство республики, позволили нам получить доходы в запланированном объеме, — заметил на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам глава ведомства Леонид Якунин.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть604.2
  • Нижнекамскнефтехим59.55
  • Казаньоргсинтез56.9
  • КАМАЗ55.6
  • Нижнекамскшина29.85
  • Таттелеком0.585