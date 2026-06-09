Стоимость бриллиантов весом в 1 карат за год упала на 15,2%

При этом цены стабилизировались по сравнению с апрелем

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Стоимость бриллиантов весом в 1 карат в мае уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из данных отраслевого агентства Rapaport.

Сейчас показатель находится на уровне 3 906 пунктов. При этом динамика различается в зависимости от размера камней: так, цены на более мелкие бриллианты демонстрируют признаки стабилизации и даже некоторый рост.

— В мае на алмазном рынке появились признаки оживления. Крупные камни по‑прежнему пользуются спросом. Цены на более мелкие бриллианты коллекционного качества продолжали стабилизироваться, — говорится в сообщении агентства Rapaport.

Аналитики отмечают интересную тенденцию: индекс цен на небольшие камни в мае вырос. Например, для бриллиантов весом 0,3 карата показатель увеличился на 2,1% за месяц (хотя за год все же снизился на 27,6%). Для камней в 0,5 карата зафиксирован рост на 0,9% за май при годовом снижении на 29,1%. В то же время крупные бриллианты весом 3 карата немного подешевели: минус 0,5% за последний месяц и минус 2,1% в годовом выражении. Эксперты связывают повышение цен на мелкие камни с сокращением их запасов, покупатели активно пользуются текущими низкими оценками.

Напомним, что в 2025 году Казань стала лидером по динамике продаж ювелирных изделий с выращенными бриллиантами. В розничных магазинах сети объем реализации таких украшений в столице Татарстана вырос в 4,8 раза в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

Ильназ Юсупов