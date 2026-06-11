В бюджет Татарстана за полгода поступило уже 52,4 млрд рублей федеральных трансфертов

В Минфине РТ уточнили, что все поступившие средства носят целевой характер

Фото: Динар Фатыхов

В бюджет Татарстана из федерального бюджета с начала 2026 года поступило уже 52,4 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов. Данные приведены по состоянию на 1 июня Минфином республики.

Основную часть поступлений составили субсидии в объеме 45,4 млрд рублей. Также в бюджет региона направлены субвенции на 4,3 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты на 2,5 млрд рублей и средства федеральных фондов в размере 245 млн рублей.

В Минфине РТ уточнили, что все поступившие средства носят целевой характер и направляются на финансирование расходов в соответствии с установленным назначением. Всего в 2026 году объем средств федерального бюджета, которые планируется направить в бюджет Татарстана, составляет 93,6 млрд рублей.

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2025 год. Документ опубликован на сайте главы республики. 8 июня закон был принят Госсоветом РТ.

Наталья Жирнова