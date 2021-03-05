Контракт на Вознесенский тракт за 1,4 млрд рублей ушел к компании, ремонтировавшей «самую убитую улицу» Казани

Кто построит Вознесенский тракт

ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. Им станет казанская компания ООО «Волга-Автодор». В ходе конкурсных процедур компания предложила сумму в 1 393 247 000 рублей, ее конкурент на торгах, «Казаньдорстрой», — на 48 тысяч больше. Таким образом, итоговая цена контракта снизилась незначительно, на 100 730 рублей.

Компания «Волга-Автодор» существует с 2002 года, но на рынке госзаказа начала себя проявлять только с 2018 года, зато довольно активно. Тогда компания набрала контрактов на 1,1 млрд рублей, включая подряд на ремонт «самой убитой» улицы Казани, Магистральной. Большая часть контрактов в конце года была расторгнута по соглашению сторон, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», включая и контракт на ремонт Магистральной, однако в данных этих контрактов отмечается, что все обязательства сторонами были исполнены.

Большая их часть касалась работ по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Казани, а также ремонту дорог за пределами столицы республики. Фото dorogi.tatarstan.ru

В 2019 году компания выиграла тендеры еще на 678 млн рублей и успешно их исполнила. Большая их часть касалась работ по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Казани, а также ремонту дорог за пределами столицы республики. Кроме того, ООО «Волга-Автодор» поставило администрации Советского района искусственную ель за 845 тыс. рублей. В 2020 году компания выиграла тендеры еще на миллиард рублей, один из контрактов также был расторгнут по соглашению сторон.

Выручка компании за 2019 год составила 580,4 млн рублей, чистая прибыль — 4,7 млн рублей. Бенефициаром компании является Андрей Черкасин, при этом других компаний за ним не числится. Как ранее обращали внимание СМИ, директор, а до 2018 года владелец компании Ильдар Фахрутдинов с мая 2009 года по 11 октября 2017 года руководил ООО «Управление специальных проектов». Последнее оформлено на ООО «Татком», где 80% контролирует Айрат Ахмадеев, крупный республиканский девелопер, еще 20% — Ренат Сабиров. Ранее «Реальное время» сообщало, что эти предприниматели владеют крупными площадями на улице Волкова. Оперативно связаться с руководством компании по ее номерам в открытых источниках не удалось.

Более удачливый брат-близнец

Отметим, что в Татарстане есть как минимум два «Волга-Автодора», и оба они занимаются дорожным строительством, но при этом практически не связаны между собой — данные системы «СПАРК-Интерфакс» подтверждают лишь членство в одной и той же СРО, лизинг в одних и тех же компаниях, ну и общих госзаказчиков, связи же через руководство или собственников не прослеживаются.

В Татарстане есть как минимум два «Волга-Автодора», и оба они занимаются дорожным строительством. Фото dorogi.tatarstan.ru

Второй «Волга-Автодор» принадлежит Александру Строкину, руководит компанией Дмитрий Дубинин. Эта компания даже удачливее будущего подрядчика Вознесенского тракта — за год она получает больший объем госконтрактов, а ее чистая прибыль составляет 21,48 млн рублей при выручке свыше 1,2 млрд рублей. В 2020 году компания выиграла тендеры на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе и крупной развязки на Оренбургском тракте, ранее компания также занималась дорогой к строящемуся под Казанью МСЗ.

В профильном рейтинге крупнейших строительных компаний Татарстана, составленном аналитической службой «Реального времени», компания занимает 46-е место.

Важный выезд из Казани

О строительстве Вознесенского тракта впервые заговорили год назад в рамках обсуждения нового Генплана Казани до 2040 года. Новая магистраль будет проложена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул. Бухарскую и далее между ул. Минской и ул. Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.

— Он станет еще одним важным выездом из Казани. На сегодня заканчивается проектирование дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы со строительством двух развязок. Предстоит запроектировать еще 7 км от проспекта Победы до М-7, — говорил в сентябре 2020 года заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

При этом 1,4 млрд рублей, как уже было сказано выше, — это стоимость лишь первого участка Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. Длина этого участка составит чуть более 4 км. Всего же на тракт планируется потратить до 17 млрд рублей.

Александр Артемьев