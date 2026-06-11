Жители Татарстана внесли 22 млрд рублей по программе долгосрочных сбережений

Заключено порядка 395 тыс. договоров

Фото: Михаил Захаров

На 1 апреля 2026 года татарстанцы заключили порядка 395 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений. Программа действует с 2024 года и помогает сформировать финансовую подушку безопасности или дополнительную прибавку к пенсии, сообщила пресс-служба Центробанка России.

Жители республики в текущем году продолжали вносить деньги и по договорам, заключенным в 2024 и 2025 годах. Объем фактических взносов по всем заключенным договорам превысил 22 млрд рублей.

— Участие в программе добровольное. При желании можно заключить договор долгосрочных сбережений в пользу ребенка или другого человека, — отмечает управляющий Отделением — Нацбанком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Чтобы начать формировать сбережения, по его словам, необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд, который является оператором программы. Затем участник программы самостоятельно вносит любые суммы на свой счет. Требований к размеру и периодичности взносов нет. Участник программы сам решает, когда и в каком объеме пополнять свой счет. Но чтобы получить софинансирование от государства, сумма взносов за календарный год должна быть не менее 2 тыс. рублей.

В рамках программы можно получить государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год, а также налоговый вычет. Все время, пока действует договор, средства застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.

Забрать деньги без потери налоговых льгот и софинансирования участники программы смогут через 15 лет действия договора или при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, гражданин может досрочно снять часть или всю сумму сформированных средств в рамках программы на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с участием работодателей.

Никита Егоров