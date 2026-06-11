Песков: банковский сектор России остается устойчивым

Он напомнил, что накануне на совещании с правительством президент отмечал наличие отдельных экономических трудностей, но заявил, что в целом ситуация находится под контролем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в российском банковском секторе остается стабильной и контролируемой. Об этом он заявил на ежедневном брифинге.

Он напомнил, что накануне на совещании с правительством президент отмечал наличие отдельных экономических трудностей и тенденций, связанных с инвестиционной сдержанностью и замедлением, однако подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем. По словам Пескова, аналогичная оценка относится и к банковскому сектору, за которым внимательно следит регулятор и принимает необходимые меры для поддержания его устойчивости.

Ранее Путин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на фоне низкой инфляции.

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Комментируя сообщения о возможных новых санкциях ЕС, направленных в том числе на финансовую систему России, Песков отметил, что подобные ограничения действуют уже длительное время и не являются новыми.

— Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, — сказал Песков.

Наталья Жирнова