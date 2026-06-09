Ак Барс Банк напоминает об акциях и продуктах для старшего поколения

За перевод пенсии на карту «Мир» от Ак Барс Банка можно получить бонус, а по Карте жителя РТ для пенсионеров работает сервис «Алтын Еллар» («Золотые годы»)

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

До 30 июня 2026 года можно получить 2000 рублей за перевод пенсии на карту «Мир» от Ак Барс Банка.

Как участвовать в акции «Для самых близких»:

1. Подайте заявление на перевод пенсии в «Ак Барс Онлайн», в любом отделении Ак Барс Банка, на сайте СФР или «Госуслуги РФ». Укажите в нем реквизиты своей карты «Мир» от Ак Барс Банка. Если карты еще нет, оформите в банке любую дебетовую*, например Карту жителя Республики Татарстан.

2. Дождитесь зачисления пенсионной выплаты. Она должна поступить на счет вашей карты до 30 июня 2026 года включительно.

3. Получите свое вознаграждение — 2000 рублей.

Клиентам, которые переведут или уже перевели пенсию в Ак Барс Банк, доступен +1% к ставке по вкладу «Наследие». Они могут рассчитывать на максимальную доходность в 14% годовых при открытии депозита на 121 день и наличии подключенной подписки «Премиальная».

Также для пенсионеров с Картами жителя РТ открыты возможности сервиса «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Он помогает находить различные варианты досуга и записываться на занятия онлайн, на льготных условиях посещать экскурсии по Республике Татарстан, заявляться на меры социальной поддержки и государственные услуги. Все это — в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана»**.

Подробнее о продуктах банка, условиях акции «Для самых близких», сроках и порядке получения призов — на www.akbars.ru.

*Любую дебетовую карту платежной системы «Мир», кроме «Исламской карты».

**Приложение «Карта жителя Татарстана» от АО «Социальная карта».

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