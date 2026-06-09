Ак Барс Банк напоминает об акциях и продуктах для старшего поколения
За перевод пенсии на карту «Мир» от Ак Барс Банка можно получить бонус, а по Карте жителя РТ для пенсионеров работает сервис «Алтын Еллар» («Золотые годы»)
До 30 июня 2026 года можно получить 2000 рублей за перевод пенсии на карту «Мир» от Ак Барс Банка.
Как участвовать в акции «Для самых близких»:
1. Подайте заявление на перевод пенсии в «Ак Барс Онлайн», в любом отделении Ак Барс Банка, на сайте СФР или «Госуслуги РФ». Укажите в нем реквизиты своей карты «Мир» от Ак Барс Банка. Если карты еще нет, оформите в банке любую дебетовую*, например Карту жителя Республики Татарстан.
2. Дождитесь зачисления пенсионной выплаты. Она должна поступить на счет вашей карты до 30 июня 2026 года включительно.
3. Получите свое вознаграждение — 2000 рублей.
Клиентам, которые переведут или уже перевели пенсию в Ак Барс Банк, доступен +1% к ставке по вкладу «Наследие». Они могут рассчитывать на максимальную доходность в 14% годовых при открытии депозита на 121 день и наличии подключенной подписки «Премиальная».
Также для пенсионеров с Картами жителя РТ открыты возможности сервиса «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Он помогает находить различные варианты досуга и записываться на занятия онлайн, на льготных условиях посещать экскурсии по Республике Татарстан, заявляться на меры социальной поддержки и государственные услуги. Все это — в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана»**.
Подробнее о продуктах банка, условиях акции «Для самых близких», сроках и порядке получения призов — на www.akbars.ru.
*Любую дебетовую карту платежной системы «Мир», кроме «Исламской карты».
**Приложение «Карта жителя Татарстана» от АО «Социальная карта».
Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».