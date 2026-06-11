В Минфине сохранят порог годовой выручки МСП на УСН на 2027–2029 годы

В то же время пока не принято решение о фиксации порога выручки для бизнеса на патентной системе (ПСН)

Порог годовой выручки для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН), останется неизменным для уплаты НДС на 2027—2029 годы. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в комментарии, опубликованном на сайте Минфина России.

— Внесенный в Госдуму законопроект предполагает сохранение порога для уплаты НДС на три года, обеспечивая бизнесу предсказуемость и возможность планирования развития вне зависимости от изменения макроэкономической ситуации, — говорится в сообщении.

В то же время пока не принято решение о фиксации порога выручки для бизнеса на патентной системе (ПСН), и данный вопрос требует дальнейшего обсуждения с предпринимателями.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 145 Налогового кодекса России, сохранив на уровне 20 миллионов рублей пороговые значения доходов для бизнеса на УСН на 2026 год. Однако после трехлетнего периода этот лимит будет снижаться: с 2030 года — до 15 миллионов рублей, а с 2031 года — до 10 миллионов рублей.

Принятие этого законопроекта приведет к недополучению доходов федеральным бюджетом в размере 51,1 миллиарда рублей в 2027 году, примерно 100 миллиардов рублей в 2028 году и около 100 миллиардов рублей в 2029 году.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон об отмене штрафов за «нулевые» налоговые декларации.

Никита Егоров