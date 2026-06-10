В Госдуме приняли закон об отмене штрафов за «нулевые» налоговые декларации

«Нулевые» декларации подаются в случаях, когда у налогоплательщика не было доходов или других операций, с которых нужно платить налог

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла закон, который отменяет штрафы за непредставление «нулевых» налоговых деклараций. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

«Нулевые» декларации подаются в случаях, когда у налогоплательщика не было доходов или других операций, с которых нужно платить налог. По данным Федеральной налоговой службы, более половины штрафов за несданные декларации приходятся именно на такие случаи.

Авторы закона во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым отмечают, что взыскание этих штрафов обходится государству дороже, чем приносит доходов. При этом налоговые органы сохранят другие меры воздействия на нарушителей, включая возможность блокировки банковских счетов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон отменяет штрафы для граждан за непредставление деклараций о доходах от продажи или получения в дар недвижимости. Также упрощается порядок привлечения компаний и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу деклараций, если во время проверки не выявлены другие нарушения.



Напомним, что в России в теневой и «серой» занятости могут находиться от 5,5 млн до почти 25 млн человек. Такие данные приводят эксперты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ).

Наталья Жирнова